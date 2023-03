OPROEP: Krijgt u (onverwacht) geld terug van uw energieleverancier?

Zo bespaard op verwarming en elektriciteit, maanden ‘kou geleden’, maar nu krijgen we plots honderden euro’s terug van onze energieleverancier. Als er één factuur is die we dit jaar massaal vrezen, is het wel de slotfactuur van onze netbeheerder. Veel klanten kregen de rekening al gepresenteerd, en vallen van hun stoel van verbazing - niet in negatieve zin: ze krijgen plots (veel) geld terug in plaats van te moeten opleggen.