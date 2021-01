OPROEP. Jongeren die dankzij corona nieuwe hobby of vaardigheid leerden

In het bezit van een coronavou­cher? Vlucht of hotel geannu­leerd? Dit zijn de regels

11:18 Had je een pakketreis geboekt die vorig jaar werd geannuleerd en heb je tussen 20 maart en 19 juni 2020 een tegoedbon ontvangen, dan ben je waarschijnlijk in het bezit van een coronavoucher. Die is 1 jaar geldig, maar de vervaldag is in zicht. Wat zijn de regels en welke stappen kan je ondernemen? Boek je in deze onzekere tijden best een nieuwe pakketreis of laat je je beter uitbetalen? Een overzicht van de opties, uitgelegd door de FOD Economie.