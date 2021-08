OPROEP. Jong maar al wel bezig met uw pensioen?

Amerikaan­se veteraan (96) na 77 jaar herenigd met Italiaanse kinderen die hij tijdens WOII bevrijdde

8:18 Op het vliegveld van de Italiaanse stad Bologna vond maandag een wel heel bijzondere ontmoeting plaats. Na 77 jaar sloot de nu 97-jarige Martin Adler, een Amerikaanse veteraan die in de Tweede Wereldoorlog Italië had helpen te bevrijden, drie kinderen in de armen die hij uit handen van de nazi’s had gered.