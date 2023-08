OPROEP. Is uw kind door school op een wachtlijst gezet?

In meerdere secundaire scholen zitten de opleidingen elektriciteit, elektromechanica, automechanica maar ook verzorging vol. Leerlingen die op 1 september wilden starten in deze studierichtingen met arbeidsmarktfinaliteit (het vroegere beroepsonderwijs) of dubbele finaliteit (het vroegere technisch onderwijs), belanden op een wachtlijst. Ze krijgen de raad dat ze best in een andere school aankloppen. Die ligt soms kilometers verderop, of de kinderen moeten dan maar een andere richting kiezen die hen niet of minder interesseert. ‘Ik moet elke dag jongeren teleurstellen”, getuigt een directeur in De Tijd.