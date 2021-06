OPROEP. Intieme getuigenis over ongeval van naasten op avonturentocht

Coronacer­ti­fi­caat in België vanaf woensdag beschik­baar (en toch zal je als gevacci­neer­de nog in quarantai­ne moeten bij terugkeer)

17:22 Volgende week woensdag zal het Europese coronacertificaat in België beschikbaar zijn. Dat bevestigt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan VTM NIEUWS. Wie volledig gevaccineerd is tegen het coronavirus, al besmet is geweest of recent een negatieve PCR-test aflegde, krijgt daarin zijn status te zien. Het certificaat zal tot 1 juli wellicht wel niet overal bruikbaar zijn, en bizar genoeg zal het zelfs in eigen land voorlopig nog niet gelden.