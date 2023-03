OPROEP. Huurt u met plezier een appartement of huis?

Wanneer het over het huren van een woning gaat, horen we vaak huurders die het doen uit noodzaak en eigenlijk veel liever een eigen woning zouden kopen. Voor een artikel in HLN zijn we nu op zoek naar mensen die wél met een plezier een woning huren, en geen eigen huis of appartement (meer) hoeven te bezitten.