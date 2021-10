OPROEP: Hoeveel uur studie (of minder les) heb jij door het lerarentekort?

Californië verbiedt ‘stealthing’ of stiekem je condoom uitdoen. Hoe zit dat in België?

9:03 Californië is de eerste staat in Amerika die ‘stealthing’ verbiedt. Dat is de praktijk waarbij een sekspartner ongevraagd een condoom uitdoet. Hoe zit het bij ons: is dat strafbaar? Strafrechtspecialist Erik Schellingen, van Advocaat.be, geeft uitleg. “Het is niet omdat je A wil doen, dat je B ook ziet zitten.”