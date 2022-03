OPROEP. Hoe steunt u uw dierbare met dementie?

Omdat dit ongetwijfeld herkenbaar is voor veel lezers, zijn wij op zoek naar getuigenissen over het leven met alzheimer. Heeft u een dierbare (partner, moeder, vader, buur, ...) met alzheimer of dementie en wil u getuigen over welke kleine dingen de ziekte elke dag draaglijker maken? Dan kan u ons bereiken via celien.moors@dpgmedia.be. Alvast bedankt.