OPROEP. Hoe rouw je om een ex-geliefde?

Zoals Kelly zijn er - jammer genoeg - veel Vlamingen die op een dag, soms heel onverwacht, afscheid moeten nemen van hun ex-partner, de man of vrouw met wie ze een verleden hebben, zeer vaak ook kinderen en een (diepe) emotionele band. Hoe doe je dat, rouwen om een een ex-geliefde? Heel vaak gebeurt dat in stilte, want de omgeving heeft zelden oog voor dat soort verdriet - laat staan begrip. Herken je je in dit verhaal en wil je graag uitgebreider vertellen over wat je hebt meegemaakt? Mail dan naar fien.tondeleir@dpgmedia.be. Bedankt!