OPROEP. Hoe probeert u wat meer te besparen?

Om de torenhoge energiefacturen en andere stijgende kosten te kunnen betalen, moeten heel wat gezinnen beknibbelen op andere uitgaven. Onder het motto “vele kleintjes maken één grote” zijn we geïnteresseerd in wat de Vlaming zoal doet of nog zal doen om dat tikje meer over te houden. Eet u sinds kort zelfgemaakte lunch in plaats van de dagschotel in het bedrijfsrestaurant? Of zal u in de supermarkt vaker voor huisproducten kiezen? Laat ons uw concrete besparing weten via celien.moors@dpgmedia.be. Vergeet uw telefoonnummer niet, dan bellen we u op voor een kort interview. Alvast bedankt!