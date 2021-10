OPROEP. Hoe bent u uit de armoede geraakt?

5 doelpunten per wedstrijd: op dit 13-jarig toptalent kunnen Messi en Ronaldo jaloers zijn

14:20 Francesco Camarda, dat is een naam die we alvast moeten onthouden volgens de Italiaanse media. Francesco is een dertienjarige voetballer die bij de jeugdreeksen voor AC Milan speelt. Het is te vroeg om te zeggen dat de tiener een wereldster zal worden op niveau van Lionel Messi, maar in de Italiaanse jeugdreeksen wordt er toch met open mond gekeken naar de jongen die 483 keer scoorde in slechts 87 duels.