OPROEP. HLN zoekt mensen die financiële problemen hebben met de aankoop van hun huis

Nieuw rapport: België nog te afhanke­lijk van fossiele brandstof­fen

België is nog te afhankelijk van fossiele brandstoffen, een afhankelijkheid die na de gedeeltelijke kernuitstap in 2025 waarschijnlijk nog zal toenemen. Daardoor heeft ons land ook amper vorderingen gemaakt met het inperken van de CO2-uitstoot. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuwe doorlichting van het Belgische energielandschap. Het IEA heeft wel lof voor de Belgische offshore windindustrie, die in 2021 de zesde grootste van de wereld was.

11:20