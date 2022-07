OPROEP. HLN zoekt jongeren die net een huis hebben gekocht

BV Natalia zoekt evenwicht tussen moeder­schap en optreden: “Na de eerste repetitie was ik even in paniek”

Het was lange tijd relatief stil rond Natalia (41). De zangeres zette twee kinderen op de wereld en genoot van een lange vakantie op Barbados. Maar nu is ze weer helemaal klaar om weer in de schijnwerpers te gaan staan. Al is dat na zo’n lange tijd wel even wennen, geeft ze toe in ‘Story’. “Ik ben superwoman niet.” Een gesprek over borstvoedings-perikelen, haar twee ‘koters’ en de fysieke en mentale tol van mama zijn. “Ik moet op een podium staan om nadien thuis een goede moeder te zijn.”

11:00