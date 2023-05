OPROEP. Hield jij na een breuk toch nog contact met je plusouder?

“Mijn pluszoon zie ik niet meer, dat is zo moeilijk.” Openhartig getuigde Niels Destadsbader over zijn relatiebreuk in ‘Viva La Feta’. Daarbij gaat soms ook het contact met pluskinderen verloren. Meestal is er immers geen enkele regeling en ligt de keuze bij het kind. Wil het (later) nog de persoon zien die soms jaren mee de zorg op zich genomen heeft? Verkeert u in die situatie? Heeft u als kind een plusvader of plusmoeder gehad die door een breuk uit uw dagelijks leven verdween? En heeft u er (nadien) voor gekozen om het contact toch te onderhouden? Of bent u een plusouder die de pluskinderen nog ziet, ondanks de breuk? Dan horen we graag uw verhaal. Mail met uw contactgegevens naar: nadine.van.der.linden@dpgmedia.be