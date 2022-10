OPROEP. Heeft u een tochthond in huis?

Onze oorlogsre­por­ter bezoekt Russische martelka­mer in Izjoem: “Dit kunnen enkel beesten doen”

In de Oekraïense stad Izjoem, die in september werd bevrijd na zes maanden door de Russen te zijn bezet, vonden in die periode ook martelingen plaats. Dat was al bekend, maar nu zijn er ook beelden opgedoken van de martelkamers. VTM Nieuws-reporter Robin Ramaekers daalde af in een van die kamers. “Je krijgt er koude rillingen van als je er staat.”

6:14