OPROEP. Heb jij je vandaag geregistreerd bij Qvax en kreeg je meteen een afspraak?

Van "hij heeft geen ziel" tot “wat je zegt ben je zelf": ontmoeting tussen Biden en Poetin belooft vuurwerk

17:17 De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin ontmoeten elkaar morgen in het Zwitserse Genève en het belooft pittig te worden. In het verleden schuwde geen van beiden straffe taal als ze het over elkaar hadden. Een overzicht.