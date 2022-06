OPROEP. Geen examen Frans wegens geen/nauwelijks Franse les gehad: wat doet u daar als ouder aan?

De examens staan voor de deur, maar sommige klassen krijgen geen examen Frans, Nederlands of wiskunde. Dat is het gevolg van het lerarentekort. Heel wat leerlingen hebben geen of nauwelijks les gekregen in die vakken waardoor de school nu ook geen examen wil of durft af te nemen. Wat vindt u als ouder daarvan? Schakel je privéhulp in om die achterstand in te halen? Offer je vakantie op om samen met dochterlief Franse grammatica in te studeren? Ben je het zat en zoek je een andere school voor je kind? Reacties kunnen worden gemaild naar marc.coppens@dpgmedia.be. Vergeet zeker je naam en telefoonnummer niet te vermelden zodat we contact kunnen opnemen voor meer uitleg.