OPROEP. Gebruikt u weleens cocaïne?

“Zolang de vraag naar de drug niet slinkt, is het dweilen met de kraan open om enkel het aanbod te bestrijden”, schreef Dimitri Antonissen vorige week over het drugsgeweld in Antwerpen. Het doet de vraag rijzen: wie ís nu de gebruiker van cocaïne? Om daar een antwoord op te geven is ‘Het Laatste Nieuws’/HLN.be op zoek naar jongeren die in het dagelijks leven weleens gebruik maken van cocaïne. Voor wie de drug bij een avondje uit hoort als pintjes en dansen, of bij hun studies als handboeken. Praten kan volledig anoniem, daar staan we op. Wilt u uw verhaal kwijt en met ons delen waarom en hoe vaak u cocaïne gebruikt? Laat ons iets weten via 4040@hln.be en vergeet uw telefoonnummer niet. Alvast bedankt.