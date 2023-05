OPROEP. Gebruik jij je bakfiets met een bijzondere reden? Vertel het ons!

TV Verdwij­ning van ontvoerd meisje na zes jaar opgelost dankzij Netflix­reeks

De Amerikaanse Kayla Unbehaun was slechts negen jaar oud toen ze in 2017 door haar moeder, Heather, werd ontvoerd. Haar vader, die de volledige voogdij over haar had, zocht jarenlang wanhopig naar zijn verdwenen dochter. Nu, zes jaar later, is Kayla eindelijk gevonden, dankzij een oplettende winkelmedewerker die het meisje herkende uit een Netflixserie.