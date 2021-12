OPROEP. Ga jij tijdens de extra vakantieweek op reis?

China Chinees koppel na 14 jaar herenigd met ontvoerde zoon

Een koppel uit het zuiden van China is na veertien jaar herenigd met hun zoon. De 18-jarige jongen, Sun Zhuo, werd in 2007 op vierjarige leeftijd ontvoerd in de Chinese stad Shenzhen. Zijn ouders bleven altijd hopen dat ze hun zoon zouden terugvinden. Het verhaal van Sun werd in 2014 zelfs verfilmd in ‘Dearest’, een film van regisseur Peter Chan. Tijdens een emotionele ceremonie konden vader Sun Haiyang en moeder Peng Siying hun zoon eindelijk weer in de armen sluiten.

