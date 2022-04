OPROEP. Elke dag werken, letten op de uitgaven, en toch nauwelijks de energiefactuur kunnen betalen?

Wielrennen KOERS KORT. Moscon zet punt achter voorjaar: “Mijn conditie zit onder het nulpunt”

Gianni Moscon zal de komende weken niet meer in actie komen in de voorjaarsklassiekers. Dat maakte de 27-jarige Italiaan zelf bekend op sociale media. Moscon, die afgelopen winter INEOS Grenadiers verliet voor Astana, gaf zondag op in de Ronde van Vlaanderen. Eerder dit seizoen liet hij ook al opgaves noteren in de Strade Bianche, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.

11:20