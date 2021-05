OPROEP. Duivels-fans die hun EK-ticket hebben geannuleerd

Gent Oudere vrouw omgekomen bij uitslaande brand in Wondelgem: “Haar dochter werd via het raam gered”

20:22 In de Winkelstraat in Wondelgem is vandaag rond 14.30 uur een hevige brand ontstaan in een rijhuis. Daarbij is een vrouw, een zestiger, om het leven gekomen. De weduwe woonde er samen met haar dochter, maar zij kon door passanten met een ladder via het raam gered worden. Bij de interventie raakte ook een brandweerman lichtgewond.