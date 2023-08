OPROEP. De vakantie van mijn leven, dankzij een toevalligheid

LIVE WK WIELRENNEN. Kopecky komt met fiets naar velodroom afgezakt, Zwitser­land wint gemengde ploegen­tijd­rit

Het Super-WK wielrennen in Glasgow is volop aan de gang. Onder anderen Lotte Kopecky komt in actie in de puntenkoers - haar favoriete nummer. Kan ze opnieuw goud pakken? En hoe presteren de andere landgenoten? Volg het allemaal in onderstaande liveblog.