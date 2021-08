OPROEP. Betaal je je als jongere ook blauw aan coronatests?

Ryanair vervoerde in juli dubbel zoveel passagiers als jaar voordien

12:10 De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair heeft in juli dubbel zoveel passagiers vervoerd als in dezelfde maand een jaar eerder. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij woensdag aangekondigd. Ryanair klokte in juli af op 9,3 miljoen passagiers. In juli 2020 waren er dat nog 4,4 miljoen.