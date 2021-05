OPROEP. Bent u na meer dan 25 jaar huwelijk gescheiden?

Na 27 jaar huwelijk de handdoek in de ring gooien, zoals Bill en Melinda Gates, het is opmerkelijk. Op hun respectievelijk 65 en 56 jaar gaan zij nu elk hun eigen weg. Zelf geeft het koppel aan “niet meer te groeien”, maar de redenen kunnen divers zijn. Het lege nest, karaktertrekken die met de jaren ondraaglijk werden, verliefd op iemand anders... Bent u zelf na een zeer langdurig huwelijk of lange relatie uit mekaar gegaan? Na 20, 25, 30... jaar? Heeft dat gebracht wat u ervan hoopte of misschien vreesde? Graag horen we van u, met uw beknopte situatie, vergeet alstublieft uw contactgegevens niet. Mailen kan naar: nadine.van.der.linden@dpgmedia.be