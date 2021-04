OPROEP. Bent u links en uw partner rechts? Of omgekeerd?

Televisiezender VTM begint vandaag met de opnames van een nieuwe fictiereeks. ‘Billie vs Benjamin’: een romantische komedie over een linkse ‘trut’ en een rechtse ‘lul’, waarbij Charlotte Timmers en Ward Kerremans de titelrollen spelen. Een koppel met tegengestelde politieke principes, dus. Voor een reportage zijn wij op zoek naar koppels die zich hierin herkennen. Zonder daarom ‘lul’ of ‘trut’ te zijn, maar aan verschillende kanten van het spectrum. Stemt u Vlaams Belang en uw partner PVDA? Of voelt u iets voor N-VA en uw geliefde voor Groen? Graag horen we van u, vermeld alstublieft uw contactgegevens en politieke voorkeur: nadine.van.der.linden@dpgmedia.be