OPROEP. Bent u een gestrande Belgische toerist op Machu Picchu in Peru, of hebt u familie daar? Laat het ons weten

Bij de honderden buitenlandse toeristen die sinds gisteren vastzitten in het gebied van de historische ruïnes Machu Picchu in Peru zijn “een aantal Belgen”. Dat heeft Buitenlandse Zaken bevestigd aan Belga. Bent u daar ook bij, of hebt u familie die gestrand is? Contacteer ons via 4040.