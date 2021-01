OPROEP. Ben of ken jij een student met mooie of ambitieuze plannen? Laat het ons weten!

Werkplek Nieuwe uitdaging nodig maar geen idee wat je wil doen? Dit moet je weten over loopbaanbe­ge­lei­ding

8:40 Voel je al even dat je werk niet meer bij je past? Dan hebben vrienden of familieleden je ongetwijfeld al aangeraden om ‘iets anders’ te gaan doen. Alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan, want als je al jaren hetzelfde carrièrepad bewandelt is het soms een raadsel welk soort werk dan wél jouw ding is. Jobat.be legt uit hoe loopbaanbegeleiding je op weg kan helpen.