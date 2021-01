OPROEP. Ben of ken jij een student met een plan na corona? Laat het ons weten!

Het zijn barre tijden, niet in het minst voor onze jongeren. Zij missen vandaag een pak momenten en onvergetelijke ervaringen in hun studententijd. Voor een artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ en op HLN.be zoeken we naar jongeren die de moed niet laten zakken en vooruitkijken naar een tijdperk ná corona. Die al plannen op papier hebben voor een eigen onderneming. Of voor een verre reis.