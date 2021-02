OPROEP: Ben jij tussen de 16 en 25? Wat wil jij?

Willy draait volgende week alleen maar Belgische muziek (en vist naar onbekend talent): “We willen hele sector extra hart onder de riem steken”

12:34 Naar aanleiding van de Week van de Belgische Muziek draait Willy, de digitale pop- en rockzender van DPG Media, alleen maar muziek van eigen bodem. Maar er is nog meer: elke dag wordt jong of onbekend talent in de kijker gezet onder de noemer ‘Verse Vis’. Daarvoor worden onder anderen Marcel Vanthilt, Stijn Meuris en Luc Janssen ingeschakeld. “We hebben altijd al veel aandacht voor de Belgische muziekscene maar net nu willen we hen een extra hart onder de riem steken", zegt netmanager Annelies Orye.