OPROEP. Ben jij op reis in gebied waar bosbranden woeden?

Zuid-Europa staat opnieuw in lichterlaaie. Zo ging in het Zuid-Franse departement Gironde gisteren ongeveer 1.000 hectare bos in vlammen op. Maar liefst 6.000 kampeerders moesten worden geëvacueerd. Ben je zelf aanwezig in een van de getroffen landen? Of moest je zelf al geëvacueerd worden? Dan luisteren we graag naar jouw verhaal.