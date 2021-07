OPROEP. Ben jij ook zo Duivels-zenuwachtig? Vertel het ons!

Rode Duivels LIVE. Geen Eden Hazard of De Bruyne te zien bij start van laatste training in Tubeke voor kwartfina­le tegen Italië

11:36 De spanning stijgt. Morgen nemen de Rode Duivels het op tegen Italië in de kwartfinales van het EK. Met of zonder Kevin de Bruyne en Eden Hazard? Zij tekenden deze ochtend alvast niét present bij de start van de laatste training in Tubeke. Niemand die weet of ze later wél nog op het veld stonden, want alleen het openingskwartier van de training was toegankelijk voor de pers. Om 16u30 stappen de Duivels op het vliegtuig richting München. Vanavond staan Martínez en Witsel de pers nog te woord. Alle ontwikkelingen over de Rode Duivels volgt u hier in deze liveblog!