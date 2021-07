OPROEP. Ben jij ook terug verliefd op je ex-partner?

Race tegen de tijd: honderden Nieuw-Zeelanders zoeken moeder voor babyorka

11:38 In Nieuw-Zeeland is een zoektocht gestart om het leven van de babyorka Toa te redden. Het kalfje belandde afgelopen weekend alleen op de rotsen in het stadje Plimmerton. Nu heeft het dier dringend zijn moeder nodig om hem te voederen. Inwoners worden aangemoedigd om iedere orkawaarneming zo snel mogelijk door te geven.