Opnieuw gruwelijke beelden uit Marioepol: dokters kunnen kind van 1,5 jaar niet redden

#HELPOEKRAÏNE Vlaanderen opent de armen voor slachtof­fers en vult de bestelwa­gens voor zij die achterble­ven. En ook jij kan helpen!

We zamelen onder meer dekens en medicatie in, we hebben een burgemeester die met een hele lading naar de grens van het conflictgebied rijdt, een kunstenares die haar werken verkoopt om de opbrengst te schenken,... Oftewel: Vlaanderen zit allesbehalve stil nu Oekraïne alle hulp kan gebruiken. Wil jij ook je steen(tje) bijdragen? Wij lijsten hieronder op hoe en waar je dat kan doen.

17:16