Opnieuw duizenden Thai op straat tegen de regering

Denderleeuw Automobi­list onder invloed rijdt woning binnen na achtervol­ging door politie in centrum van Dender­leeuw

16:53 In de Noordstraat in Denderleeuw is afgelopen nacht een bestuurder uit Denderleeuw met zijn Toyota een woning binnengereden nadat hij met hoge snelheid uit de bocht ging en een ander voertuig raakte. De bestuurder was ook onder invloed van alcohol. De wagen ging aan het slippen en reed door het raam naar binnen bij Jurgen en Nathalie. “Enkele meters meer naar rechts en de schade was een pak groter geweest”, vertelt Jurgen.