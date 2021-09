Op zoek naar een bijverdienste tijdens het academiejaar? Dit zijn 6 populaire studentenjobs

Logistiek – 14,00 euro bruto per uur

Nachtwerk behoort tot de mogelijkheden als je werkt als magazijnier of orderpicker. Dat kan een voor- of nadeel zijn. Overdag ben je vrij om naar de les te gaan of iets anders te doen, maar je bent natuurlijk ook aan het werk als je vriend(inn)en gaan feesten. Verder zit je als magazijnier doorgaans niet stil. Daardoor lijken de uren sneller voorbij te gaan, tenzij je een heel repetitieve job hebt. Bekijk hier de openstaande vacatures voor student-magazijniers.

Industrie – 10,68 euro bruto per uur

Het grote voordeel van een studentenjob in de industrie is dat er heel wat verschillende mogelijkheden zijn. Of het nu gaat om de productie van voedingsmiddelen of textiel, meubelen of metaalproducten: zeker in de productieafdeling zijn studenten welkom. Het grote nadeel is dat je loon aan de lage kant is. Vind je een studentenjob in de chemische industrie, dan valt dat best mee (12,72 euro). Maar het aantal studentenjobs in deze sector is beperkt.

Verkoop – 11,66 euro bruto per uur

Verkoper bij de bakker, in een kledingwinkel of in een grootwarenhuis: het is een van de populairste studentenjobs tijdens het academiejaar. Kies jij voor een job in de verkoop, dan word je geen grootverdiener. Maar ben je sociaal, dan kan je wel een fijne band opbouwen met je klanten. In pakweg een magazijn of fabriek is dat natuurlijk veel minder het geval. En met een beetje geluk sta je als fashionista in een modezaak of als bourgondiër in een voedingsspeciaalzaak.

Horeca – 12,51 euro bruto per uur

Wil je als student aan de slag in de horeca? De sector stelt ook doorheen het academiejaar behoorlijk wat studenten tewerk. Zit je graag op café? Dan zie je het misschien wel zitten om te verhuizen naar een plekje achter de toog en daar nog geld voor te krijgen ook. Al moet je dan wel hard werken en lig je doorgaans laat in je bed.

Security: 15,06 euro bruto per uur

Nee, je hoeft niet per se een krachtpatser te zijn om als veiligheidsmedewerker aan de slag te gaan. Sociale vaardigheden zijn cruciaal als je de veiligheid bewaakt in een winkelcentrum of op een evenement. Heb je liever niet te veel volk om je heen, dan kan je terecht op een industrieterrein of in de nachtbewaking. Let op: je kan enkel veiligheidsagent worden nadat je de verplichte opleiding volgde.

Vervoer – 12,72 euro bruto per uur

Ben je graag op de baan met een bestelwagen of een (bak)fiets? Dan is een studentenjob als koerier mogelijk wel iets voor jou. Hou er wel rekening mee dat de werkdruk hoog is en dat het drukke verkeer er je job niet makkelijker op maakt.

Welke vacatures voor studenten staan er nog open in jouw buurt? Ontdek het hieronder:

