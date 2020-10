Ook in Franstalig België mogelijke gerechtelijke stappen tegen sluiting horeca

"Het gaat volgens ons om een disproportionele en discriminerende maatregel", verklaart advocaat Clément Pesesse, belast met het dossier. "In maart was de lockdown algemeen en had die betrekking op iedereen. Waarom viseert men nu specifiek de horeca? Het gaat om een maatregel die onmogelijk te voorzien is en die vandaag op morgen opgelegd wordt. Daarom is er sprake van een fout vanwege de Belgische staat".