Onze Wetstraatjournaliste op ‘workation' in Gran Canaria: “Hopelijk hoort de politicus aan de lijn het geplons in het zwembad niet”

Maandag 7 december

Om kwart over vier 's morgens gaat de wekker. Een adrenalinestoot maakt me meteen klaarwakker, want binnen een uur moet ik op Zaventem staan. Bestemming: Gran Canaria. Mondmasker? Check. Handgel? Check. Laptop? Driedubbel check. Zonder zou het hele plan natuurlijk in duigen vallen. Want ik trek niet een hele week naar een zonnig eiland om te bakken in de zon. Nee, telewerken is de boodschap. Wat heel wat bedrijven nu al een paar maanden promoten, mag ik voor deze krant gaan uittesten: een workation (vreselijk woord, overigens). Want wat ik thuis aan mijn bureau kan, zou ik toch ook moeten kunnen doen met een zwembad, strand en cocktail binnen handbereik, niet?