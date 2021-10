ONZE OPINIE. Ons energiebeleid: “Hier, nen euro”

Minister Demir had speciaal voor de aankondiging in de journaals een paars gewatteerd jasje aangetrokken waarmee je elke energiecrisis sowieso zou overleven. En dat allemaal om trots aan te kondigen dat Vlaanderen alle huishoudens zo’n 50 euro korting geeft op de energiefactuur. Amper meer dan de federale korting van 40 euro waar haar partij eerder deze week nog kritiek op had. Maar nog veel pijnlijker: de woorden van de minister van Energie waren nog niet koud, of Nederland kwam met een eigen aankondiging. Daar maakt de regering drie miljard euro vrij om korting te geven op de energiefacturen. Zelfs in een land met bijna twee keer zoveel inwoners, is dat maar liefst vijftien keer meer dan het budget dat de Vlaamse regering uittrekt, en vier keer meer dan dat van de federale regering. Waar de Nederlanders dat geld vandaan halen? Tja, als je staatsschuld minder doorweegt en je begroting beter op orde is, heb je al wat meer ruimte om een cadeautje te doen. In Nederland zal de korting impactvol aanvoelen voor elk gezin. In Vlaanderen en België bestaat het risico dat burgers vooral met frustratie achterblijven. Het is niet meteen een succesvol cadeau als iedereen denkt dat ie te weinig kreeg.