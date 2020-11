Onze opinie. Het glas op onze vrijheid

Kustvast­goed boomt als nooit tevoren

3:30 Leve de lockdown! Of toch voor immomakelaars aan zee: tweedeverblijvers hebben er daar voor gezorgd dat er in tien maanden tijd al meer kustvastgoed verkocht is dan in heel 2019. Dat was nochtans een recordjaar, en dit jaar was heel slecht begonnen. "De vraag was zo groot dat we onze flats expres duurder hebben gemaakt."