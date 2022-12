ONZE OPINIE. “Geen politicus wordt Belg van het jaar. Omdat het beter kan, en beter moet”

Oprichter van omgevallen crypto­beurs FTX mag cel uit door recordborg van 250 miljoen dollar

Sam Bankman-Fried, de medeoprichter van de omgevallen cryptobeurs FTX, mag op borgtocht de gevangenis uit. Dat besliste een rechter in New York donderdag bij zijn eerste verschijning in de rechtbank. Op voorwaarde dat Bankman-Fried een obligatiepakket ter waarde van 250 miljoen dollar overmaakt, mag hij zijn strafproces onder huisarrest afwachten in het huis van zijn ouders in Palo Alto. Volgens de Amerikaanse justitie gaat het om de “grootste voorlopige borgsom ooit”.

22 december