Onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers meet de schade op in stad Mykolayiv: “Je hoort achter mij opnieuw explosies”

Hiermee kan u vluchtelin­gen in België bijstaan: “Proper, nieuw ondergoed. En zwarte thee, want wij hebben enkel rozenbot­tel”

Bij aankomst bezitten sommigen niet meer dan de kleren aan hun lijf, anderen hadden het relatieve geluk om met een paar valiezen in hun eigen wagen te kunnen vertrekken. Met welke spullen op zolder en in de keukenkast kunnen we de Oekraïense vluchteling de eerste dagen in ons land helpen? Onder meer met propere sokken, jeansbroeken voor kinderen en thee, zo klinkt het bij een aantal opvanglocaties.

6:08