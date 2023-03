Onze geldexpert Paul D'Hoore over minister Van Peteghems fiscale hervorming: “Mensen op pensioen gaan meer moeten betalen”

Advocate Abdeslam wil vrijspraak voor feiten in Brussel en Zaventem

Delphine Paci, de advocate van beschuldigde Salah Abdeslam, heeft donderdag de jury op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 gevraagd om hem vrij te spreken voor moord en poging tot moord. Michel Bouchat, de andere advocaat van Abdeslam, benadrukte dat er maar één vraag telde, bij het bepalen van zijn schuld: wat is het precieze aandeel van Abdeslam in de moord en poging tot moord op 22 maart 2016 van de slachtoffers die werden geïdentificeerd.