Onze correspondent in Kiev: “Sfeer is omgeslagen nu Russische opmars niet loopt zoals gepland”

Onze correspondent in Kiev, Jan Hunin, voelt dat de sfeer omslaat in Kiev. De opmars van de Russen gaat niet zoals ze hadden gehoopt. Een paar dagen geleden zeiden de inwoners dat ze dachten dat ze de oorlog ging winnen, maar nu zijn ze er eigenlijk vrij zeker van. Niemand twijfelt nog aan de overwinning van Oekraïne. Maar toch schuiven de Russen dichter naar de hoofdstad. “Voorlopig zijn hier in het centrum geen vernietigde gebouwen te zien”, vertelt hij aan VTM NIEUWS.