Ontbijten met HLN-lezer Pieter Fasseur (29): “Ik ben een zondagskind. Ik werk hard maar ben waanzinnig gelukkig”

Onze krant is voor Pieter Fasseur de belangrijkste bron van nieuws, maar ook van ontspanning. “Vier jaar geleden, toen mijn vrouw en ik ons huis kochten, heb ik een abonnement genomen op Het Laatste Nieuws en sindsdien is dat mijn ontspanning op werkdagen. Als ik ‘s middags even op adem wil komen, blader ik door mijn gazet. En op zondag ligt de krant de hele dag open op tafel en lezen we elke letter, want dat is de enige dag in de week dat mijn vrouw en ik echt tijd hebben. De krant is voor mij ook de voornaamste bron van de actualiteit, want om tv te kijken of magazines te lezen is mijn leven veel te druk. Vroeger speelde ik voetbal op nationaal niveau en dan stonden er wel eens artikeltjes over mij op de regiopagina’s. Nu lees ik nog altijd het liefst het lokale nieuws en de sport. Maar ook de roddels op de showbizzpagina slaan we in het weekend niet over. Alleen alles wat met de politiek en met corona te maken heeft, laat ik aan mij voorbij gaan. Neem nu de vaccinaties. Het heeft toch geen zin om erover te piekeren wanneer je gevaccineerd wordt en welk vaccin je dan zal krijgen? Ik begrijp niet goed hoe mensen zich daar zo druk om kunnen maken.”