Onjuiste editie ontvangen door problemen met de drukkerij? Zo leest u de krant digitaal

TERUGLEZEN OEKRAÏNE. Oekraïne heeft Bachmoet bijna omsingeld: “Russen zitten nu gevangen in de stad”

“Oekraïense troepen hebben bijna alle strategische plekken rond de stad Bachmoet veroverd”, dat zegt de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar tegen de Britse krant The Guardian. “We hebben de Russen bijna omsingeld. Ze zitten nu gevangen in de stad”. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.