Olivier Vandecasteele maakt weer plannen: “Hij vroeg ons om festivaltickets te reserveren”

Londense Madame Tussauds plaatst wassen beeld prins Harry weer bij familie in aanloop naar kroning koning Charles

De Britse prins Harry is weer van harte welkom bij zijn familie. Toch tenminste in was. Naar aanleiding van de kroning van Charles III wordt het wassen beeld van prins Harry weer bij de rest van de familie geplaatst, zo laat wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds in Londen weten.