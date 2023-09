OEKRAÏNE LIVE. Tientallen gewonden bij aanval op politiegebouw in geboortestad van Zelensky

“Ons verleden getransfor­meerd naar iets nieuws”: dj Nico Morano heeft klik met Voodoo Village

Going Out With a Bang. De festivalzomer zit er zo goed als op, maar kent met Voodoo Village in Grimbergen zaterdag en zondag nog een waar hoogtepunt. Niet in het minst voor Nico Morano (42), dj uit Zemst die met zijn vrouwvriendelijke melodische techno steeds meer naam en faam maakt en al hard uitkijkt naar dit weekend. Niet alleen omwille van de zon die straks door de bomen van het bos rond het ‘s Gravenskasteel in Humbeek zal schijnen, ook en vooral omdat de zogenaamde boetiekfestivals helemaal zijn ding zijn. Morano: “Nergens is de passie en authenticiteit groter.”