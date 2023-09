OEKRAÏNE LIVE. Schokkende beelden tonen moment waarop Russische raket markt treft: 16 doden en 28 gewonden, ook kind bij de slachtoffers

Wie binnenkort een operatie moet ondergaan, kan maar beter hopen dat de chirurg een vrouw is. Vrouwelijke chirurgen doen hun werk immers véél beter dan mannen, zo blijkt uit twee recente studies. Is dat echt zo? En hoe komt dat dan? We vroegen het aan topdokter Ilse Degreef, zelf een vrouwelijke chirurg. “Mijn mannelijke collega’s kunnen er best om lachen.”