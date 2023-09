OEKRAÏNE LIVE. Rusland wil weer tanks uit Sovjettijdperk bouwen - Oekraïne boekt vooruitgang in zuiden, hevige gevechten in oosten

De Amerikaase stafchef van het leger Mark Miley zei in een zondag gepubliceerd interview op de Britse openbare omroep BBC dat de Oekraïners nog 30 tot 45 dagen hebben om successen te boeken in hun tegenoffensief voor het weer de situatie zal bemoeilijken. "Dat is nog steeds een behoorlijke hoeveelheid tijd", zei hij.

In de regio van Charkiv hebben de Russen vergeefs geprobeerd het dorp Berestove te naderen, zeggen de Oekraïense autoriteiten. Volgens de Oekraïense generale staf vonden meer dan dertig gevechten plaats in de afgelopen 24 uur.

In het oosten van Oekraïne zet het Russische leger zijn aanvallen ondertussen voort. In de buurt van Marjinka, in de regio Donetsk, hielden de Oekraïense soldaten een vijftiental vijandelijke aanvallen tegen, aldus Sjtoepoen nog.

Generaal Oleksandr Tarnavski, verantwoordelijk voor het tegenoffensief in de regio, verklaarde dan weer dat het Oekraïense leger meer dan een kilometer vooruitgang kon boeken op het Russische leger in het district Tavria.

Oekraïne boekt vooruitgang in zuiden, hevige gevechten in oosten

President Vladimir Poetin zei in juni dat Rusland de wapenproductie bijna verdrievoudigd heeft, maar het leger heeft nog steeds tekorten aan geavanceerde wapens. In juli zei defensieminister Sergej Sjojgoe dat Oeralvagonzavod de levering en heruitrusting van T-72- en T-90-tanks had opgevoerd.

De T-80 was sinds 1976 in dienst en was de laatste gevechtstank die door de Sovjet-Unie werd ontworpen en in grote hoeveelheden gebouwd.

Rusland is van plan om de productie van T-80-tanks uit het Sovjettijdperk te hervatten, nu de oorlog in Oekraïne de militaire voorraden uitput. Machinebouwer en staatsbedrijf Oeralvagonzavod zal de tanks van de grond af opnieuw produceren , zo bericht het nieuwsagentschap Bloomberg op basis van het Russische agentschap Interfax. "Het leger heeft ons deze taak gegeven", zegt CEO Aleksander Potapov.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares bevestigde zondag de dood van een Spaanse burger. "Een voertuig waarin de Spaanse burger reisde, werd getroffen door een projectiel. De burger werkte voor een niet-gouvernementele organisatie en bood humanitaire hulp in Oekraïne", aldus de minister. Volgens Spaanse media is het slachtoffer Emma Igual, de 32-jarige directrice van Road tot Relief.

De ngo spreekt op Instagram van een Russische aanval waarbij het voertuig vol geraakt werd, kantelde en in brand vloog. Nog twee andere inzittenden, mannen uit Duitsland en Zweden, raakten zwaargewond. Zij worden verzorgd in het ziekenhuis.

Twee medewerkers van de ngo Road to Relief, een Spaanse vrouw en een Canadese man , zijn om het leven gekomen toen de auto waarin ze reisden werd getroffen door een projectie l nabij de stad Bachmoet, in het oosten van Oekraïne. Dat heeft de ngo bekendgemaakt.

Het was de tweede keer dat er droneresten werden gevonden in de buurt van het dorp Plauru, in het oosten van Roemenië. Plauru ligt aan de overkant van de Donau van de Oekraïense haven Ismajil. Die haven werd eerder door Rusland meermaals met drones aangevallen.

De Roemeense president Klaus Iohannis had zaterdag een telefoongesprek met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg over de droneresten. "Niets wijst erop dat er een intentie was om de NAVO te treffen (Roemenië is een NAVO-lid, red.), maar d e aanvallen zijn destabiliserend ", schreef Stoltenberg op X (vroeger Twitter).

De vertegenwoordiger van Rusland in Roemenië werd op het matje geroepen, zo heeft het Roemeense ministerie van Buitenlandse Zaken zondag gezegd. Staatssecretaris Iulian Fota maakte hem "het protest van Roemenië tegen de schending van het Roemeense luchtruim" over. Hij verzocht Rusland ook "om een einde te maken aan de acties tegen de Oekraïense bevolking en infrastructuur , inclusief die die op welke manier dan ook de veiligheid van de Roemeense burgers in de regio kunnen bedreigen ".

Laatste dag lokale verkiezingen in Rusland en bezette gebieden

In Rusland is het de laatste dag dat mensen kunnen stemmen voor de lokale verkiezingen. Ook in de bezette geannexeerde gebieden in Oekraïne kon afgelopen week worden gestemd. Omdat er nauwelijks echte oppositie is, worden in vrijwel alle regio's overwinningen verwacht voor de Verenigd Rusland-partij van president Vladimir Poetin.

De Russen kiezen deze verkiezingen 21 gouverneurs, inclusief de burgemeester van Moskou. De zittende burgemeester van de hoofdstad Sergej Sobjanin lijkt zo goed als zeker van herverkiezing.

Bij de laatste gouverneursverkiezingen in 2018 verloor Verenigd Rusland in vier regio's van oppositiekandidaten, maar zo'n verrassing lijkt nu onwaarschijnlijk. De repressie is de laatste jaren toegenomen en veel oppositiekandidaten zijn opgepakt, verbannen of hun partij is ontbonden en uitgesloten van de verkiezingen.

Alleen in de kleine Siberische regio Chakassië leek het een spannende race te worden tussen de kandidaat van Verenigd Rusland en de huidige communistische gouverneur. Maar de man die door het Kremlin naar voren was geschoven trok zich vorige week terug, naar eigen zeggen om gezondheidsredenen, maar waarnemers gaan ervan uit dat het Kremlin een gênante nederlaag wilde voorkomen.

Oekraïne en de Verenigde Staten hebben zich de laatste dagen boos gemaakt over de "schijnverkiezingen" in de bezette gebieden. Rusland heeft Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loehansk slechts deels in handen en volgens Kyiv heeft het land sowieso het recht niet om verkiezingen te organiseren op geannexeerd Oekraïens grondgebied. Bovendien gaan de Oekraïners en de Amerikanen ervan uit dat de uitslag van tevoren al vaststaat.